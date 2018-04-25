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TOP,Новости,Политика

Помилованные в Литве российские шпионы: кто они?

Фото BFL/Каролис Каволелис

В соответствии с соглашением между Москвой и Вильнюсом об обмене шпионами президент Гитанас Науседа в пятницу помиловал двух граждан России. Информационное агентство BNS предоставляет информацию о них.

Разведчик ФСБ Николай Филипченко.

Его задержали 29 апреля 2015 года, когда он ехал поездом через Литву из Калининградской области в Беларусь.

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7 июля 2017 года Вильнюсский окружной суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за шпионаж.

По данным правоохранительных органов, Филипченко являлся офицером управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калининградской области, и, занимаясь шпионажем, пользовался поддельными документами.

По утверждению литовской разведки, это был первый случай в Литве, когда за шпионаж был задержан кадровый работник российских спецслужб.

По данным Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ), шпионские действия Н.Филипченко были направлены ​​на «проникновение в органы государственной власти Литвы и литовские правоохранительные и разведывательные службы».

Правоохранительные органы объявили, что Филипченко пытался завербовать офицеров из Министерства обороны для того, чтобы те установили подслушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.

Ни судья, ни прокурор конкретные эпизоды с момента вынесения приговора не комментировали.

Адвокат Н.Филипченко сказал, что его клиент не согласен с обвинениями. Филипченко отказался давать показания по делу. Сначала он подал апелляцию, но позже отозвал свою жалобу и отбывал наказание в Вильнюсском исправительном доме.

Офицер ГРУ Сергей Моисеенко.

Офицер российской военной разведки ГРУ Сергей Моисеенко был задержан в конце 2014 года.

28 февраля 2017 года Шяуляйский окружной суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Военный хирург по специальности С.Моисеенко проживал в Литве с 1970-х годов, работал в Шяуляйском военном госпитале. Он также имел литовское гражданство, но оно было аннулировано после того, как выяснилось, что этот человек скрыл своё российское гражданство.

В 2012 году он завербовал знакомого ему с детства Сергея Пушкина, офицера авиационной базы ВВС Литвы в Шяуляй, с целью получения информации о Вооружённых силах Литвы и Миссии воздушной полиции НАТО, о полётах военных самолёт, военной подготовке, местах дислокации и операциях в Афганистане.

Российской разведке были переданы копии документов Министерства обороны Литвы и копии личных дел некоторых сотрудников авиационной базы. Согласно материалам дела, Моисеенко платил от 500 до 1000 евро за информацию, собранную и переданную ему Пусиным, а встречи в Литве проходили с соблюдением строгой конспирации в гараже С.Моисеенко.

Моисеенко отрицал свою вину, обжаловал приговор, но его апелляции были отклонены Апелляционным судом и Верховным судом.

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А хочется узнать, а кто наши шпионы?

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2019-11-15 18:54
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