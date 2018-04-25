В Вильнюсе нейтрализована 100-килограммовая авиабомба

14 ноября утром строители в столичном районе Жверинас откопали 100-килограммовую авиационную бомбу.
В четверг вечером сапёры Литовской армии после 23 час. выкрутили взрыватель бомбы, а саму бомбу увезли в карьер, где её должны были уничтожить.
В связи с большой опасностью для окружающих было перекрыто движение на близлежащих улицах, пришлось эвакуировать как жителей соседних домов, так и клиентов и работников торгового центра Panorama. Жителям стоящих в стороне домов рекомендовали не подходить к окнам и балконам. Эвакуацию отозвали только после того как бомбу увезли со стройплощадки.
Как выяснилось, это была советская авиационная бомба ФАБ-100 времён Второй мировой войны. По словам военных, взрыватель находился в боевом положении, это очень опасно для окружающих.
Было решено вызвать на помощь сапёров из Каунаса. Сообщалось, что на место происшествия они доставили специальное оборудование для нейтрализации бомбы.
«Поскольку здание (Panorama — BNS) входило в район, где должна была быть проведена эвакуация, сотрудники полиции эвакуировали людей», — сказал BNS командир роты по обезвреживанию взрывоопасных предметов капитан Нериюс Алякна.
Йосиф Платач, руководитель предприятия Vilnius Town Group, которое выполняет работает на стройплощадке, сообщил BNS, что бомба была обнаружена во время раскопок на глубине около трёх метров на месте снесённого здания.
Ранее Алякна говорил BNS, что взрывчатые вещества такого размера, для нейтрализации которых потребовалась дополнительная группа по разминированию, находят в Литве по несколько раз в год.
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