В Вильнюсе нейтрализована 100-килограммовая авиабомба

Как выяснилось, это была советская авиационная бомба ФАБ-100 времён Второй мировой войны. По словам военных, взрыватель находился в боевом положении, это очень опасно для окружающих.

Было решено вызвать на помощь сапёров из Каунаса. Сообщалось, что на место происшествия они доставили специальное оборудование для нейтрализации бомбы.

«Поскольку здание (Panorama — BNS) входило в район, где должна была быть проведена эвакуация, сотрудники полиции эвакуировали людей», — сказал BNS командир роты по обезвреживанию взрывоопасных предметов капитан Нериюс Алякна.

Йосиф Платач, руководитель предприятия Vilnius Town Group, которое выполняет работает на стройплощадке, сообщил BNS, что бомба была обнаружена во время раскопок на глубине около трёх метров на месте снесённого здания.

Ранее Алякна говорил BNS, что взрывчатые вещества такого размера, для нейтрализации которых потребовалась дополнительная группа по разминированию, находят в Литве по несколько раз в год.