  • Началась подписка на 2020 год!
default image
«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Подробнее...
default image
ПАСЕ планирует изменить механизм введения санкций

Подробнее...
default image
Миссия МВФ начинает свою работу в Литве

Подробнее...
default image
Литва и Россия совершили "обмен шпионами": двое литовцев и норвежец возвращены в Литву

Подробнее...
default image
После достижения соглашения с Москвой об обмене шпионами Г.Науседа встретился с главой ДГБ

Подробнее...
default image
В Беларуси имена уклонистов будут публиковать в СМИ

Подробнее...
default image
Помилованные в Литве российские шпионы: кто они?

Подробнее...
default image
Лидеры БРИКС призвали заключить соглашение о неразмещении оружия в космосе

Подробнее...
default image
Г.Науседа помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой

Подробнее...
default image
В Вильнюсе нейтрализована 100-килограммовая авиабомба

Подробнее...
default image
Foreign Policy назвала Столтенберга дипломатом года

Подробнее...
default image
Achema обжалует в Европейском суде помощь терминалу СПГ

Подробнее...
default image
Великобритания отказалась подавать кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов

Подробнее...
default image
Бундестаг проголосовал за защиту Северного потока 2

Подробнее...
default image
Г.Науседа: государственный банк не должен быть табу

Подробнее...
default image
Турция не откажется от С-400 из России ради систем Patriot из США

Подробнее...
default image
Начался дополнительный прием в профессиональные школы

Подробнее...
default image
Кабмин продлил сроки адаптации поездов для людей с недугами

Подробнее...
default image
В Венгрии конфискована крупнейшая партия героина

Подробнее...
default image
Популярный пляж на Сардинии будет платным для туристов

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Новости,Происшествия

В Вильнюсе нейтрализована 100-килограммовая авиабомба

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

14 ноября утром строители в столичном районе Жверинас откопали 100-килограммовую авиационную бомбу.

В четверг вечером сапёры Литовской армии после 23 час. выкрутили взрыватель бомбы, а саму бомбу увезли в карьер, где её должны были уничтожить.

В связи с большой опасностью для окружающих было перекрыто движение на близлежащих улицах, пришлось эвакуировать как жителей соседних домов, так и клиентов и работников торгового центра Panorama. Жителям стоящих в стороне домов рекомендовали не подходить к окнам и балконам. Эвакуацию отозвали только после того как бомбу увезли со стройплощадки.

афиша

Как выяснилось, это была советская авиационная бомба ФАБ-100 времён Второй мировой войны. По словам военных, взрыватель находился в боевом положении, это очень опасно для окружающих.

Было решено вызвать на помощь сапёров из Каунаса. Сообщалось, что на место происшествия они доставили специальное оборудование для нейтрализации бомбы.

«Поскольку здание (Panorama — BNS) входило в район, где должна была быть проведена эвакуация, сотрудники полиции эвакуировали людей», — сказал BNS командир роты по обезвреживанию взрывоопасных предметов капитан Нериюс Алякна.

Йосиф Платач, руководитель предприятия Vilnius Town Group, которое выполняет работает на стройплощадке, сообщил BNS, что бомба была обнаружена во время раскопок на глубине около трёх метров на месте снесённого здания.

Ранее Алякна говорил BNS, что взрывчатые вещества такого размера, для нейтрализации которых потребовалась дополнительная группа по разминированию, находят в Литве по несколько раз в год.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600