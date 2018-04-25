Г.Науседа посетил съезд бывших политзаключенных и ссыльных в Арёгале

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа посетил съезд бывших политзаключенных и ссыльных лиц Литвы, который в 30-й раз проходил в Арёгале.

На состоявшемя в выходные в Арёгале съезде бывшие политзаключенные и ссыльные призвали власти Литвы добиваться, чтобы электроэнергия с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце не попадала на рынок Евросоюза (ЕС).

Посетивший этот съезд президент Г. Науседа сказал, что в этом вопросе добивается активной поддержки структур ЕС и продолжает интенсивные переговоры с Латвией и Эстонией.

Руководитель Литвы также выразил надежду, что «у пробуждающегося гражданского общества Беларуси тоже будет, что сказать по этому вопросу».

Союз политзаключенных и ссыльных объединяет более 40 тысяч участников и имеет 53 филиала по всей Литве, члены которых собираются в хоры, организуют экспозиции, занимаются издательской и образовательной деятельностью.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Информация ЛК и BNS