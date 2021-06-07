Г. Науседа посетит Грузию, чтобы выразить поддержку ее евроинтеграции

Как сообщается, во время визита президент побывает вблизи территории в Южной Осетии, встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Кахабером Кучавой.

В программе визита также намечены встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии.

Глава государства с супругой должны встретиться с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II.

Для Д. Науседене предусмотрена отдельная программа визита. Она примет участие в церемонии открытия монумента Антанасу Вилкутайтису-Кетуракису, посетит Центр литовского языка, культуры и просвещения Грузинского технического университета, примет участие в презентации книги писательницы Бируте Йонушкайте «Усатая история Львенка».

Это первый официальный визит президента Г. Науседы в Грузию. Глава государства встречался с президентом этой страны в 2019 году во время ее визита в Литву.