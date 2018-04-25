Г. Науседа представит сейму кандидатуру И. Шимоните на пост премьера

Она родилась в Вильнюсе, является экономистом по образованию. Кандидат в премьеры знает английский, польский, русский и шведский языки, в качестве своего увлечения называет книги.

Согласно уставу сейма, после представления президентом кандидатуры, претенденту дается слово, он отвечает на вопросы депутатов. После этого кандидатуру рассматривают фракции. Они должны это сделать не позднее чем в течение двух рабочих дней.

Не позднее, чем через неделю от представления кандидатуры премьера должно быть созвано другое заседание сейма по одобрению представленной кандидатуры. Такое постановление парламента принимается обычным большинством голосов в ходе открытого голосования.

Премьер в течение 15 дней от назначения должен представить сейму сформированное им и утвержденное президентом правительство, вынести на рассмотрение сейма правительственную программу.