Г.Науседа прибыл в Польшу на торжества юбилея Грюнвальдской битвы

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В среду литовский президент Гитанас Науседа и прибыл в Польшу для участия в торжествах по случаю 610-летия Грюнвальдской битвы.

После приземления самолета ВВС Литвы Spartan в аэропорту Ольштын-Мазурия Г. Науседу встречали посол Литвы в Польше и польские дипломаты, сообщил журналист BNS, сопровождающий главу государства.

В рамках визита Г. Науседа также встретится в переизбранным на второй срок президентом Польши Анджеем Дудой.

По сообщению администрации президента, Г. Науседа в Грюнвальде выступит с приветственной речью, возложит венок к памятнику этому историческому событию.

Он также откроет мемориальный камень в память о литовских воинах и общей победе. На этом камне высечен Витис (витязь на коне, изображенный на гербе Литвы) и надпись на литовском и польском языках: «От литовского народа за общую победу».

В праздничном мероприятии также примут участие премьер-министр Саулюс Сквернялис, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, министр обороны Раймундас Кароблис, глава МВД Рита Тамашунене и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

После официальной церемонии в честь годовщины битвы, состоится двухсторонняя встреча президентов Литвы и Польши.

В среду на поле Грюнвальдской битвы также должна была состояться историческая инсценировка битвы при участии тысяч человек, но по причине коронавируса в этом году мероприятие отозвано.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года, она стала одним из крупнейших сражений средневековой Европы. В ходе битвы объединенные силы Великого Княжества Литовского и Польского Королевства, под командованием Витовта и Ягайло, разгромили Тевтонский Орден крестоносцев.