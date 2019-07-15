Г. Науседа пригласил Э. Макрона с визитом в Литву

Фото сайта www.kremlin.ru

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Литовский президент Гитанас Науседа пригласил президента Франции Эммануэля Макрона посетить страну с официальным визитом.

Г. Науседа пригласил Э. Макрона и его супругу Брижит, поздравляя с французским национальным праздником – Днем взятия Бастилии.

«Я убежден, что ваш визит в Литву был бы особо ценным в установлении вех дальнейшего сотрудничества Литвы и Франции, как на двухстороннем уровне, так и на уровне всего континента и трансатлантического сообщества», – отметил в поздравлении Г. Науседа.

«Это стало бы важным символом для нового поколения европейцев, которое готово ответственно работать во благо своего континента», – отметил президент.