Г. Науседа: пример Б. Галдикас показывает, что наука имеет огромный смысл и вдохновляет

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Известная в мире антрополог Бируте Галдикас своим примером показывает, что наука имеет огромный смысл и вдохновляет, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

«Б. Галдикас своим примером показывает, что наука имеет огромный смысл и вдохновляет. Мы должны создать ученым нашей страны условия для того, чтобы изменить мир. Уважение и подобающая позиция науки в государстве – один из наших приоритетов», – сказал Г. Науседа после состоявшейся во вторник в Президентском дворце встречи с канадской ученым литовского происхождения.

Б. Галдикас находится в Литве, отмечая 50-летие своей деятельности.

Как сообщает президентское ведомство, на встрече Г. Науседа говорил о новых вызовах в области охраны окружающей среды: ухудшении состояния биологического многообразия, зависящего от этого качества человеческой жизни, а также о четко раскрытой пандемией связи между состоянием здоровья человека и экосистем.

Президент и Б. Галдикас также обсудили поддержку ученым Литвы и создаваемые для них условия с целью достижения положительных изменений в охране окружающей среды.

В качестве первого шага по увеличению поддержки литовской науке президент упомянул соглашение об образовании, надлежащее финансирование научных изысканий и экспериментального развития. Б. Галдикас подчеркнула, что в плане улучшения финансирования науки важна поддержка не только со стороны государства, но и со стороны отдельных граждан.

Профессор Б. Галдикас является лауреатом различных международных премий. В 2010 году ей вручен литовский орден «За заслуги перед Литвой».

В этом году исполняется пятьдесят лет, как в 1971 году Б. Гальдикас создала на индонезийском острове Борнео, в национальном парке Танджунг Путинг первый центр наблюдения за органгутанами. Она продолжает свою природоохранную деятельность в этом центре до сих пор.

Б. Галдикас стремится сохранить естественную среду обитания приматов, возможность их выживания, но и вещает миру о значении сохранения живой природы для будущего человечества.

В 1980 году Б. Галдикас в своих лекциях подчеркивала связь появления вируса ВИЧ с уничтожением тропических лесов в Африке. Как утверждает организующий визит ученого Университет им. Витаутаса Великого, Б. Галдикас и сегодня не сомневается, что кризис с нынешней пандемией коронавируса является последствием уничтожения естественной живой природы.