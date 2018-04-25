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Г. Науседа: рождается новая политическая культура

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Литовский президент Гитанас Науседа, принявший в среду членов кабинета министров, утверждает, что удовлетворен результатами встречи и отмечает, что такое сотрудничество свидетельствует о зарождении новой политической культуры.

«Я рад тому, что в Литве рождается новаторская политическая культура, при которой обсуждаются задачи, которые нужно выполнить этому правительству до следующих парламентских выборов, и с которыми будут пытаться приблизиться к тем обещаниям, которые сейчас в обществе действительно велики», – сказал журналистам президент после встречи с министрами.

Президент отметил, что время, которое осталось для работы этого правительства, не следует списывать или вычеркивать как предвыборное, и выразил надежду на то, что оно будет рабочим.

Г. Науседа утверждает, что на встрече каждый министр представил свои планы, что намерен сделать до завершения срока полномочий. 

«Хочу порадоваться этой встрече, на которой у каждого министра была возможность высказать свои планы, что планируется сделать в ближайшее время, и меня как президента совершенно удовлетворяет эта встреча и ее результаты», – сказал Г. Науседа.

Премьер-министр Саулюс Свернялис выразил благодарность президенту за новую форму сотрудничества.

  • Фото BFL/Ирмантас Гялунас
  • Фото BFL/Ирмантас Гялунас
BNS

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