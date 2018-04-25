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Испания вынуждена провести четвертые всеобщие выборы

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на испанские СМИ, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес после встречи с королем Филиппом VI.

Четыре месяца битвы между партиями завершились оглушительным фиаско. Педро Санчес уже дважды не смог получить одобрение парламента, чтобы возглавить правительство. Недоверие ему активно высказывала левая партия Podemos во главе с Пабло Иглесиасом, который, по словам П.Санчеса, предлагая создание коалиционного правительства, спровоцировал четвертые выборы.

Это будут вторые всеобщие выборы за семь месяцев и четвертые за четыре года, беспрецедентный случай в Европе, который отмечает провал поколения политиков.

«28 апреля мы победили на выборах. Мы попросим испанцев заявить об этом еще громче и яснее 10 ноября», — заключил лидер Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчес.

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