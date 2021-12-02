Г. Науседа: важно обеспечить интеграцию оборонных мощностей с союзниками

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что всеобщая оборонная готовность постоянно укрепляется, а в настоящее время также важно обеспечить и интеграцию оборонных мощностей страны с союзниками.

«Чтобы провести в жизнь меры по сдерживанию и обеспечить присутствие союзнических сил в Литве, мы, как принимающая сторона, должны развивать инфраструктуру дорог и железных дорог, а также жилья и тренировок», — приведены в сообщении президентского офиса слова главы государства.

В четверг он побывал на военном полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, где наблюдает за ходом военных учений «Ответ Барборы — 2021».