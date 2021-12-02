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Г. Науседа: важно обеспечить интеграцию оборонных мощностей с союзниками

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что всеобщая оборонная готовность постоянно укрепляется, а в настоящее время также важно обеспечить и интеграцию оборонных мощностей страны с союзниками. 

«Чтобы провести в жизнь меры по сдерживанию и обеспечить присутствие союзнических сил в Литве, мы, как принимающая сторона, должны развивать инфраструктуру дорог и железных дорог, а также жилья и тренировок», — приведены в сообщении президентского офиса слова главы государства. 

В четверг он побывал на военном полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде, где наблюдает за ходом военных учений «Ответ Барборы — 2021».

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По словам Науседы, эти учения важны в плане подготовки военнослужащих к обороне сухопутной территории Литвы. 

Во время учений бойцы Артиллерийского батальона им. генерала Ромуалдаса Гедрайтиса Вооруженных сил Литвы тренируются выполнять задачи по огневой поддержке с самоходными артиллерийскими системами PzH2000 – модернизированным гаубицами, которые являются одними из самых мощных в мире. 

По словам президента, чтобы обеспечить безопасность своей страны и всего региона, государство много инвестирует в повышение устойчивости, сдерживание и оборону. 

  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Фото BNS/ Lukas Balandis
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt
  • Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

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