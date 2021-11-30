Г. Науседа встретился с представителями деловых кругов Франции

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Продолжается рабочий визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы во Францию. Во вторник утром глава государства встретился с представителями Движения предприятий Франции MEDEF, крупных французских компаний и литовского бизнеса.

Участники встречи обсудили вопросы экономического сотрудничества между Литвой и Францией, тенденции и растущие возможности литовского бизнеса. Глава государства с удовлетворением отметил постепенный рост литовско-французского делового сотрудничества за последние пять лет, а также подчеркнул большой неиспользованный потенциал для более широкого экономического сотрудничества между компаниями обеих стран.

Глава государства подчеркнул, что Литва целенаправленно улучшает деловую среду в стране, и во время пандемии приложила все усилия, чтобы помочь бизнесу выжить.

«Литва является центром экономической деятельности в области информационных технологий, финтех и кибербезопасности. Мы совершили значительные прорывы в области наук о жизни. Мы заинтересованы в привлечении талантов и компаний с высокой добавленной стоимостью. На долю производства приходится более пятой части ВВП страны – у нас большие цели и планы в отношении «зеленого» курса и инноваций», — отметил Президент.

Гитанас Науседа пригласил французские компании проявлять более активный интерес к возможностям инвестирования и развития своей деятельности в нашей стране.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Группа по вопросам коммуникации президента Литвы