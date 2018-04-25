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TOP,Новости,Общество

Г. Науседа встретится с находящимися в Литве на лечении украинскими военными

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Литовский президент Гитанас Науседа в среду встретится с находящимися в Литве на лечении украинскими военнослужащими и делегацией Днепропетровской области Украины.

Как сказал BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис, цель визита делегации Днепропетровской области – ознакомиться с опытом Литвы в создании центров психологической социальной реабилитации и обсудить другие планы двустороннего сотрудничества.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

«У Днепропетровской области и города Днепр исключительно добрые связи сотрудничества с Литвой: ежегодно Литва принимает на реабилитацию по 50 военных, отделы образования этой области сотрудничают в отборе детей-сирот и пострадавших для обучения в Литве, высшие школы сотрудничают с высшими школами Литвы», – сказал А. Бубнялис.

По словам пресс-секретаря президента, в Днепропетровской области активно действует литовская община, в 2002 году был также создан центр литовской культуры и бизнеса Gintaras.

Программа реабилитации украинских военных и членов их семей в Литве работает с 2014 года. С того времени в Литве лечилось уже более 260 украинских военнослужащих.

Ежегодно Министерство обороны выделяет на программу реабилитации украинских военных до 58 тыс. евро.

BNS
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