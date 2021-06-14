Г. Науседа хотел бы больше гарантий НАТО, решительности Альянса в отношении России

«Я считаю, что нам следует быть очень внятными, едиными и решительными в отношении действий России. Нам следует быть едиными в этом отношении», — сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

На встрече руководителей стран Альянса он намерен подчеркнуть вопросы региональной безопасности и призвать НАТО предоставить больше гарантий странам региона.

По словам президента, НАТО должно укреплять коллективную оборону и сдерживание, а также иметь планы направления дополнительных сил в регион в случае кризиса.

«В нынешних условиях скорость реакции критически важна. Нам нужны конкретные планы, конкретные схемы, чтобы быть (…) устойчивыми к любым действиям, которые могут быть связаны с военными действиями, гибридными действиями или действиями в плане кибернетической безопасности», — сказал глава государства.

Глава НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе говорил, что отношения Альянса с Россией сейчас худшие со времен окончания Холодной войны. Напряженность между Кремлем и западными демократиями возросло после аннексии Крыма в 2014 году. В 2017 году НАТО прислало в страны Балтии и Польшу международные батальоны.

Г. Науседа предупреждает, что проблемы в регионе вызывает и Беларусь.

«Видите, что делается в этой стране. Нелегитимный режим (…) готов поставить под угрозу даже жизни гражданских лиц, захватывая самолет», — сказал президент. Он имел в виду майский инцидент с самолетом Ryanair, летевшим в Вильнюс.

«Мы видим попытки России проглотить эту страну, использовать ее как плацдарм для дальнейшей деятельности России, так как Беларусь теряет последние элементы своей независимости», — добавил он.

В саммите НАТО впервые примет участие президент США Джо Байден, позже он встретится с Женеве с президентом России Владимиром Путиным.

Г. Науседа выразил надежду, что Д. Байден направит российскому лидеру «вполне четкие месседжи о решительности и единстве НАТО и четкими месседжами будет реагировать на то, что происходит в последнее время».

«Мы не можем идти на близкий контакт с Россией, пока Россия не поменяет модель своего поведения», — сказал президент Литвы.

Он также добавил, что Литва готова провести саммит НАТО в 2023 году.