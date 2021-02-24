Г. Скайсте: будет обсуждаться будущее налоговых льгот в объеме 790 млн евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В государственный бюждет из-за налоговых льгот в год недопоступает примерно 2,2 млрд евро доходов, однако намерений отказаться от большей части этих льгот нет, говорит министр финансов Литвы. По словам Гинтаре Скайсте, дискуссии предстоят относительно льгот, объем которых составляет примерно 790 млн евро.

«Пересмотр льгот охватывает, наверное, одну треть из тех 2,2 млрд евро, такие льготы могут рассматриваться», — сказала Г. Скайсте на проведенной Министерством финансов во вторник предварительной встрече Рабочей группы по пересмотру налоговых льгот.