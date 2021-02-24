Г. Скайсте: будет обсуждаться будущее налоговых льгот в объеме 790 млн евро

В государственный бюждет из-за налоговых льгот в год недопоступает примерно 2,2 млрд евро доходов, однако намерений отказаться от большей части этих льгот нет, говорит министр финансов Литвы. По словам Гинтаре Скайсте, дискуссии предстоят относительно льгот, объем которых составляет примерно 790 млн евро.
«Пересмотр льгот охватывает, наверное, одну треть из тех 2,2 млрд евро, такие льготы могут рассматриваться», — сказала Г. Скайсте на проведенной Министерством финансов во вторник предварительной встрече Рабочей группы по пересмотру налоговых льгот.
«Из этих 2,2 млрд евро львиная доля — такие льготы, которые оправданы и важны в аспекте своей социальной справедливости, скажем, не облагающийся налогами размер доходов или льгота налога на добавленную стоиомость для рецептных лекарств, пересматривать такие льготы мы не планируем», — добавила она.
Рабочая группа по пересмотру налоговых льгот, в составе которой работают представители разных министерств и ведомств, а также предпринимательских и других организаций, намерена пересмотреть действующие льготы налога на прибыль для малого бизнеса, киноиндустрии, учреждений здравоохранения, сельского хозяйства и гостиниц. По словам вице-министра финансов Рцты Билькштите, отменять льготы не планируется, но нужно проанализировать, соответствуют ли они целям правительства.
Она сказала, что также будут пересмотрены стимулы для поощрения реинвестиций прибыли, так как нынешняя льгота не использует свой потенциал. Кроме того, предстоят дискуссии о прогрессивных тарифах подоходного налога, намечается пересмотреть льготы в отношении инвестиций жителей.
Министр финансов также подчеркнула, что на весенней сессии решения о льготах приниматься не будут, хотя ранее такую возможность она не исключала.