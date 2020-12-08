Г. Скайсте : новый кабмин улучшит поддержку одиноких пенсионеров и родителей с детьми

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Назначенная министром финансов Литвы Гинтаре Скайсте не поддерживает намерения уходящих правящих узаконить 13-ю пенсию. По ее словам, пенсии должны расти последовательно, кроме того, новое правительство намерено в большей мере поддерживать одиноких пенсионеров и одиноких родителей с детьми.

«Очевидно, что это было скорее предвыборный трюк, нежели реальный план, так как в подготовленном «аграриями» бюджете расходы на 13-ю пенсию не заложены», — сказала Г. Скайсте радио LRT во вторник.

По ее словам, чтобы снизить бедность, пенсии нужно увеличивать последовательно и ежемесячно, кроме того, планируется в большей степени направить поддержку на адресные группы, например, повысить пенсии одиноким пенсионерам, которые сейчас получают только вдовы\вдовцы, а также выплаты одиноким родителям с детьми.