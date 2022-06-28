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G7 не планируют вводить санкции против сельхозпродукции из РФ — Reuters

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Страны G7 не планируют вводить санкции против российской сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в заявлении лидеров G7 по итогам саммита, сообщает Reuters.

«Мы будем и впредь следить за тем, чтобы наши санкционные пакеты не были направлены против продуктов питания и предусматривали свободный поток сельскохозяйственной продукции, в том числе из России, и доставку гуманитарной помощи», — говорится в тексте документа.

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Сообщается, что страны G7 дополнительно выделят 4,5 млрд долларов для защиты от голода наиболее уязвимых слоев населения. 

Ранее сообщалось, что Красный Крест заявил об острой нехватке продовольствия в Африке. Наибольшему риску теперь подвергаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые сильно зависят от импорта пшеницы.

korrespondent.net

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