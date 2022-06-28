Силы быстрого реагирования NATO достигнут 300000 солдат: «Россия – прямая угроза»

Lietuvos kariuomenės nuotrauka

Генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить в семь в половиной раз численность сил быстрого реагирования – с 40000 до 300000 человек. Это заявление было сделано на пресс-конференции накануне открытия саммита NATO в Мадриде.

Будут также приняты меры по укреплению восточной границы альянса. «Увеличение сил альянса станет самым значительным пересмотром концепции сдерживания и коллективной безопасности с окончания Холодной войны», – сказал Столтенберг.