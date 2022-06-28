Генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен увеличить в семь в половиной раз численность сил быстрого реагирования – с 40000 до 300000 человек. Это заявление было сделано на пресс-конференции накануне открытия саммита NATO в Мадриде.
Будут также приняты меры по укреплению восточной границы альянса. «Увеличение сил альянса станет самым значительным пересмотром концепции сдерживания и коллективной безопасности с окончания Холодной войны», – сказал Столтенберг.
Основной темой встречи в верхах станет российская агрессия против Украины. «Я ожидаю, что члены альянса ясно заявят: Россия – прямая и самая значительная угроза нашей безопасности», з заявил он.
Еще один вопрос на повестке дня саммита – присоединение к альянсу Финляндии и Швеции. Ожидалось, что об их присоединении к NATO будет объявлено на этом саммите, однако Турция требует от двух стран запретить деятельность курдских организаций на своей территории.NEWSru.co.il
“Силы быстрого реагирования NATO достигнут 300000 солдат: «Россия – прямая угроза»”
А почему на фото фольксштурм какой-то престарелый и разношёрстный в разноцветной обуви? Видимо, остальной лихой контингент НАТО занят на полях сражений по всему миру.