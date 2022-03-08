G7 обсудит угрозы продовольственной безопасности из-за войны в Украине

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В ряде стран прогнозируется увеличение дефицита продовольствия из-за вторжения России в Украину.

Власти Германии инициируют виртуальную встречу стран Большой семерки, на которой планируется обсудить влияние российского вторжения в Украину на продовольственную безопасность. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает Reuters.

Ожидается, что министры сельского хозяйства стран G7 встретятся в пятницу, 11 марта.

«Поставки пищевых продуктов в Германию и Европейский союз в безопасности, но следует ожидать роста дефицита в некоторых странах за пределами ЕС — особенно там, где уже сегодня царит нехватка продуктов из-за таких проблем, как засуха», — заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оездемир.