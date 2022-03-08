Несколько сотен человек собралось на акцию солидарности с женщинами Украины

Несколько сотен человек во вторник собрались возле посольства Украины в Вильнюсе, чтобы выразить солидарность с женщинами страны, переживающей российское вторжение.
Акция поддержки проходит 8 марта — в Международный женский день. Люди пришли на нее с флагами Украины и другой желто-синей символикой.
Пришедшим на мероприятие раздавали подсолнухи — национальный символ Украины, ставший и символом сопротивления российской агрессии.
Участники митинга также держали плакаты в поддержку украинских женщин и с призывами к России прекратить войну.
«Бедные женщины, они в ужасном, трудном положении. Хотя, честно говоря, от России я ожидала чего угодно», — сказала 68-летняя пенсионерка Раймонда Василяускене.
«Мы всем сердцем с ними (с украинцами — ред.)», — добавила она.
Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен на мероприятии сказала, что брутальность, с которой действует Россия, шокирует, и у украинских женщин сейчас одна-единственная цель — выжить, позаботиться о том, чтобы выжили близкие, дети.
«Выражая сегодня солидарность с женщинами Украины, мы прекрасно понимаем, что каждая женщина хочет чувствовать себя в безопасности, хочет иметь все возможности реализовать свой потенциал, получить уважение, не быть униженной, не испытывать насилия, однако для украинских женщин все эти стремления сводятся до одного — просто выжить, позаботиться о том, чтобы выжили близкие, дети», — сказала глава парламента.
Она в своем выступлении предложила дать оценку тому, чего достигла Литва в области равных возможностей, и пожелала, чтобы рождающиеся сейчас в украинских убежищах дети, когда подрастут, смогли «увидеть другую Украину».
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