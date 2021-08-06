Гарантия безопасности Балтийского региона

По словам президента, готовность военных обеих стран реагировать на угрозы находится на самом высоком уровне. «Мне довелось реально убедиться, что профессиональная подготовка военных и Германии, и Литвы находится на самом высоком уровне. Как и наша способность создать надлежащие условия, инфраструктуру для проведения операции такого широкого масштаба», — сказал Г. Науседа.

Впервые в Литве был реально дислоцирован штаб союзнической дивизии со штабами бригад для отработки навыков отражения гибридных и интенсивных угроз.

Во время учений военнослужащие на практике осуществили быструю передислокацию элементов вооруженных сил в регион передового направления НАТО в Литве, учились эффективно сотрудничать в объединенных операциях по обороне.

Визит командующего Сухопутными силами Германии

В Литве на минувшей неделе находились с визитом командующий Сухопутными силами Германии генерал-лейтенант Альфонс Майс и германский парламентарий Эва Хегль, сообщает BNS.

Как сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы, А. Майс встретился с главнокомандующим ВС генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом и командующим Сухопутными силами бригадным генералом Раймундасом Вайкшнорасом.

«Германия — один из важнейших партнеров нашей страны в планировании обороны и сдерживании. Могу сказать, что их поддержка и присутствие в нашей стране являются всесторонними и, надеюсь, ценится не только военными, но и обществом», — сказал для пресс-релиза В. Рупшис.

«Служба вместе с группой интеграционной единицы сил НАТО дает нашим военным уникальную возможность учиться и совершенствоваться. Уже заканчивающиеся учения «Быстрый меч – 2021» – на только знак доверия к Литве, но и прекрасный повод испытать свои возможности как принимающей страны. Подтверждение гостями из Германии, что через несколько месяцев учения планируют вернуться в Литву, — высшая оценка литовской армии», — сказал он.

В. Рупшис и А. Майс на встрече обсудили возможности сотрудничества, а также нынешнюю ситуацию в Литве и вероятную помощь зарубежных стран.

В расписании визита командующего Сухопутными силами Германии и члена парламента этой страны предусмотрена встреча с начальником Штаба обороны бригадным генералом Миндаугасом Степонавичюсом и посещение интеграционной единицы сил НАТО.

Делегация встретилась в Рукле со служащими там германскими военными, а в Нямянчине и Пабраде посетила учения 10-й танковой дивизии Бундесвера «Быстрый меч – 2021».

Гибридная атака против ЕС

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились координировать действия по преодолению миграционного кризиса, назвав его гибридной атакой Беларуси против Балтийских стран, Евросоюза (ЕС) и НАТО, сообщает BNS.

Министры трех стран на минувшей неделе обсудили на видеоконференции ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности в связи со значительным ростом числа мигрантов, пересекающих незаконно внешнюю границу ЕС, сообщило Министерство обороны Литвы.

Как говорится в сообщении, министры выразили единство и солидарность по поводу угроз безопасности в Балтийском регионе и договорились в трехстороннем и международном форматах координировать свои действия и ответ на сложившуюся ситуацию.

«Нынешняя ситуация на границе не является обычным миграционным кризисом, это действия гибридной войны, направленные против стабильности Евросоюза, НАТО, а особенно стран Балтии. Эта гибридная атака требует единого и координированного ответа Балтийских стран», – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Это очень серьезный и глубокий кризис безопасности, который направлен непосредственно на Балтийские страны и Северо-восточный фланг НАТО. Мы твердо готовы и далее предоставлять помощь Литве, добиваться международной помощи и поддержки в разрешении этого кризиса с безопасностью», – отметил на встрече министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Министр А. Анушаускас также поблагодарил Эстонию и Латвию за предоставленную помощь в укреплении охраны границы Литвы с Беларусью и гуманитарную помощь. Эстония передала Литве колючую проволоку типа концертина, планирует выделить беспилотники, системы ночного видения. Латвия выделила Литве гуманитарную помощь – палатки, кровати, генераторы и прочие необходимые вещи.