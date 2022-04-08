Газовые конфликты

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У особенно сильно зависящих от российского газа государств Евросоюза есть планы, как от него отказаться «в самые короткие сроки», сказал литовский президент Гитанас Науседа.

В интервью английскому телеканалу Sky news он также подчеркнул, что даже после окончания российской войны в Украине возвращение к энергетическому партнерству с Россией стало бы «самой большой ошибкой Европы».

«Я думаю, что они (страны, как Германия. — BNS) не готовы прекратить закупки прямо сейчас, однако они предпринимают необходимые шаги. Я хорошо осведомлен о необходимых шагах и планах по снижению этой зависимости», — сказал Г.Науседа.

«И мы говорим о самых коротких сроках, в которые наши партнеры, другие государства ЕС, будут готовы остановить закупки», — добавил он. «Но также важно обеспечить, чтобы закупки не продолжались после окончания войны в Украине. В противном случае, если они вернутся к обычным отношениям, на мой взгляд, это будет самая большая ошибка Европы в данном контексте», — подчеркнул Г.Науседа.

Президент сказал, что некоторые государства, по всей видимости, «слишком долго питали иллюзии по поводу России как долгосрочного партнера. И теперь им предстоит заплатить эту цену».

Он признал, что такая практика, когда часть государств ЕС, несмотря на продолжающуюся больше месяца войну России против Украины, покупают газ, является «политически неприемлемой», поэтому необходимо договориться «о вполне четком графике на уровне ЕС, чтобы мы приняли необходимые решения, направленные на снижение этой зависимости». «Это возможно сделать в довольно короткие сроки», — заверил он.

Анализируя возможности поставки газа, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что мощностей Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) не достаточно для удовлетворения потребностей в газе всех стран Балтии.

Так она прокомментировала возобновившиеся переговоры Эстонии с Латвией и Финляндией по проекту второго терминала СПГ в странах Балтии.

«Вероятно, эстонцы могут и должны обсуждать это с латышами, потому что, говоря о поставках природного газа и альтернативных источниках, литовский терминал сжиженного природного газа является ответом, но этого недостаточно», — заявила И.Шимоните журналистам в Сейме.

По словам премьер-министра, необходимо оценить потребление газа в странах Балтии, возможности его сокращения и поставки газа в другие страны, например, в Польшу, по новому литовско-польскому газопроводу, который вскоре будет введен в эксплуатацию. «Нашего терминала не достаточно для снабжения всех стран Балтии, и эту проблему нужно как-то решать», — добавила она. И.Шимоните заявила, что в настоящее время не обсуждается вопрос о расширении мощностей Клайпедского терминала СПГ.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аасас сообщил, что Эстония ведет переговоры с Латвией и Финляндией о возможности строительства совместного терминала СПГ, но решение об этом еще не принято.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариншь недавно заявил, что согласен с тем, что странам Балтии понадобится еще один терминал СПГ, который может быть расположен в Латвии.

Между тем руководство контролируемой крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовской компании по импорту и переработке нефти Orlen Lietuva подтвердило, что единственный в странах Балтии завод по производству нефтепродуктов в технологическом отношении полностью готов перерабатывать не российскую нефть. Таким образом, непрерывный процесс производства обеспечен при любом геополитическом сценарии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ