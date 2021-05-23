Генпрокуратура Литвы начала расследование захвата самолета

Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.

Как сообщила в воскресенье в социальной сети Facebook полиция Литвы, Бюро проводит расследование «по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета».

По ее данным, уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются прочие материалы, идет сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза.

В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.

Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе. При проверке самолета эта информация не подтвердилась.

Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич.

Президент Литвы и лидеры Запада призывают освободить журналиста.