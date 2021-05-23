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Генпрокуратура Литвы начала расследование захвата самолета

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми, подтвердили BNS в прокуратуре.

«Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми», – сообщила BNS в воскресенье руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.  

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Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы. 

Как сообщила в воскресенье в социальной сети Facebook полиция Литвы, Бюро проводит расследование «по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета». 

По ее данным, уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются прочие материалы, идет сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза. 

В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс. 

Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе.  При проверке самолета эта информация не подтвердилась. 

Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич. 

Президент Литвы и лидеры Запада призывают освободить журналиста. 

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