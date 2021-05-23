Генпрокуратура Литвы начала расследование захвата самолета

В воскресенье Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми, подтвердили BNS в прокуратуре.
«Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми», – сообщила BNS в воскресенье руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.
Расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.
Как сообщила в воскресенье в социальной сети Facebook полиция Литвы, Бюро проводит расследование «по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета».
По ее данным, уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются прочие материалы, идет сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза.
В воскресенье вечером в Вильнюсе приземлился самолет Ryanair, который ранее совершил принудительную посадку в Минске. Этот самолет летел из Афин в Вильнюс.
Беларусь заявляла, что самолет сел в Минске в связи с сообщением о бомбе. При проверке самолета эта информация не подтвердилась.
Главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите подтвердила, что чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.
Этим самолетом летел белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич.
Президент Литвы и лидеры Запада призывают освободить журналиста.