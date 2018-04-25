Генпрокурор подтверждает экстрадицию Н.Вянцкене, дату прибытия в Литву не конкретизирует

Сама Н. Вянцкене утверждает, что эти обвинения являются политически мотивированными.

Адвокат бывшей судьи и депутата Майкл Монико во вторник вечером утверждал, что не обладает точными данными об экстрадиции Н. Вянцкене, но назвал этот процесс позором.

«Мне горько об этом слышать, если это правда. Это позор, если это правда. Ее не должны выдавать, ее сын находится здесь, она не совершила ничего незаконного и выдается по совершенно политическим причинам»,– сказал BNS защитник Н. Вянцкене.

Основанная Н. Венцкене партия «Путь смелости» сообщила, что ее «уже готовят к поездке в Литву».

«В самые ближайшие часы Н. Вянцкене уже должна быть доставлена в аэропорт и отправлена самолетом из США в Литву», – говорится в сообщении.

Председатель партии «Путь смелости» Йонас Варкала сообщил BNS, что информация об экстрадиции Н. Венцкене он получил от ее близких.

Н. Вянцкене пропала из Литвы в 2013 году, почти одновременно с лишением ее депутатской неприкосновенности.

Бывшая судья и парламентарий была арестована в Чикаго летом 2018 года.