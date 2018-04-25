В Нью-Йорке с 2022 года запретят продавать фуа-гра в ресторанах и магазинах

В начале 2022 года в Нью-Йорке вступит в силу запрет на продажу фуа-гра. Эта законодательная инициатива была утверждена по итогам голосования городского совета. В ходе голосования «за» высказались 42 из 51 члена совета Нью-Йорка.
Как пояснила газете The New York Times автор инициативы Карлина Ривера , запрет направлен главным образом против принудительного откорма гусей или уток для приготовления фуа-гра из их печени. «Это одна из самых жестоких процедур, применяемых для изготовления всего лишь роскошного деликатеса», — пояснила член совета. Также противники фуа-гра говорят, что принудительное кормление наносит вред печени животного.
Сами производители фуа-гра настаивают, что гуси и утки наполняют свои желудки едой во время миграции. Птица проглатывает свою пищу целиком, и их желудки растягиваются, а после окончания диеты печень приходит в норму. Случаи принудительного кормления являются единичными.
Запрет вступает в силу через три года после утверждения. В окончательном варианте соответствующего законодательного акта размер штрафа за продажу фуа-гра увеличен вдвое до $2 тыс, вместе с тем из текста документа исключено максимально строгое наказание в виде года лишения свободы.
По данным The New York Times, фуа-гра подают примерно в 1 тыс. ресторанов Нью-Йорка. Птицу для этого разводят в хозяйствах Hudson Valley Foie Gras и La Belle Farm в округе Салливан, где занято почти 400 человек. Первое предприятие умерщвляет порядка 800 уток в день и в прошлом году продало фуа-гра на общую сумму $15 млн.
Аналогичные запрет действовал в Калифорнии с 2012 года, но в 2015 году его отменили. Однако в 2019 году запрет снова вступил в силу после того, как Верховный суд отклонил апелляцию производителей фуа-гра. В Чикаго запрет на фуа-гра ввели в 2006 году, но через два года ограничения на продажу сняли.
Фуа-гра производят сейчас лишь в пяти странах Европы — в Бельгии, Франции, Испании, Венгрии и Болгарии. При этом власти Бельгии летом сообщили, что с 2023 года в королевстве будут официально запрещены принудительный откорм гусей для производства фуа-гра и разведение животных ради меха. В ряде регионов Бельгии, в том числе в Брюсселе, уже в 2017 году запретили производство этого деликатеса.
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