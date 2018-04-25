Генсек ООН назвал «ужасающей вехой» миллион смертей от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ужасающей вехой миллион смертей от коронавирусной инфекции нового типа. О преодолении этой отметки в понедельник, 28 сентября, сообщили Worldometer и Университет Джонса Хопкинса.

«Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей», — констатировал генсек в видеообращении.

Глава ООН подчеркнул, что это не просто цифра, а жизнь каждого отдельного человека, чьих-то матерей, отцов, братьев, сестер, друзей и коллег. Гутерриш добавил, что особая жестокость заключается в том, что семьи даже не могут побыть с умирающими родственниками, попрощаться с ними.

Генсек ООН заявил, что человечество может преодолеть выпавшее испытание, но должно учиться на своих ошибках. Он призвал всех соблюдать необходимые меры безопасности, чтобы внести вклад в спасение жизней людей.

«Мы можем преодолеть это испытание, — добавил Гутерриш. — Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает».

Ранее сообщалось, что в мире количество людей, умерших от осложнений коронавирусной болезни, превысило миллион.