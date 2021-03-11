Германии нужны медсестры

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

Пандемия нанесла определенный удар по составу младшего медперсонала в Германии. Как передает АЗЕРТАДЖ, количество медсестер за последний год сильно сократилось.

Сегодня в стране их на 3885 меньше, чем год назад. Особенно большое сокращение наблюдается среди медсестер в возрасте свыше 45 лет.