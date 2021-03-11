Германии нужны медсестры

Пандемия нанесла определенный удар по составу младшего медперсонала в Германии. Как передает АЗЕРТАДЖ, количество медсестер за последний год сильно сократилось.
Сегодня в стране их на 3885 меньше, чем год назад. Особенно большое сокращение наблюдается среди медсестер в возрасте свыше 45 лет.
В связи с этим ФРГ приняла решение облегчить трудовую миграцию для медицинского персонала из-за рубежа. В первую очередь предпочтение будет отдаваться гражданам других стран ЕС, но, учитывая, что похожая картина наблюдается и в других странах ЕС, двери открыты и для медицинских работников вне зоны Евросоюза.