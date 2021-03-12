В Литве не планируется пересмотр вакцинации прививкой AstraZeneca

По данным министерства, 11 февраля в Литву было доставлено 9,6 тыс. доз вакцины этой серии, из них неиспользованных осталось 1932.

Вакцины серии ABV5300 были доставлены в 17 стран Евросоюза. В данный момент использование вакцины AstraZeneca этой серии остановили некоторые страны ЕС, среди них и соседние Латвия и Эстония.

В середине января на краткий срок процесс вакцинации останавливался по причине использования вакцины BioNTech и Pfizer, когда Миниздрав Литвы был информирован о возможном нарушении цепочки холода во время транспортировки.

После получения официального подтверждения представительства Pfizer в Литве о возможности дальнейшего ее использования, процесс вакцинации был возобновлен.



BNS