В Литве не планируется пересмотр вакцинации прививкой AstraZeneca

Литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что не планируется пересматривать порядок вакцинации прививкой компании AstraZeneca.
«Мы точно пока на этом этапе не предусматриваем какого-то пересмотра, поскольку по сравнению с другими странами, в Литве действительно достаточно слажено идет прививка AstraZeneca», – заявил он на пресс-конференции журналистам.
Во вторник Министерство здравоохранения сообщило об остановке вакцинации одной серией вакцины AstraZeneca после получения информации австрийских ведомств.
Сама Австрия на неделю остановила прививку вакциной AstraZeneca серии ABV5300 после того, как одна 49-летняя женщина скончалась от осложнений свертываемости крови, а у другой 35-летней женщины развилась легочная эмболия. По причине этих реакций проводится расследование с целью выяснения причинно-следственной связи.
По данным министерства, 11 февраля в Литву было доставлено 9,6 тыс. доз вакцины этой серии, из них неиспользованных осталось 1932.
Вакцины серии ABV5300 были доставлены в 17 стран Евросоюза. В данный момент использование вакцины AstraZeneca этой серии остановили некоторые страны ЕС, среди них и соседние Латвия и Эстония.
В середине января на краткий срок процесс вакцинации останавливался по причине использования вакцины BioNTech и Pfizer, когда Миниздрав Литвы был информирован о возможном нарушении цепочки холода во время транспортировки.
После получения официального подтверждения представительства Pfizer в Литве о возможности дальнейшего ее использования, процесс вакцинации был возобновлен.
BNS