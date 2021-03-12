Мексика полностью легализовала марихуану

Принятые изменения позволяют жителям страны старше 18 лет иметь при себе до 28 граммов марихуаны для личного использования, а также выращивать от шести до восьми кустов конопли по месту жительства.

При этом продажа марихуаны несовершеннолетним или ее употребление в неположенных местах будут караться крупными штрафами, а разведение или сбор конопли без соответствующего разрешения властей – лишением свободы.