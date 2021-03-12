И. Шимоните : открытие торговых центров – «вопрос недель»

По ее словам, предложения, которые сначала кажутся логичными, подали спортивные клубы, однако эти виды деятельности должны получить более подробную оценку.

«Если мы разрешим людям без масок заниматься какой-то деятельностью в закрытых помещениях, тогда нелогичным будет и требование, например, не показывать спектаклей, или не показывать фильмы в кинотеатрах», – сказала премьер.