И. Шимоните : открытие торговых центров – «вопрос недель»

Литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что дальнейшие смягчения правил, касающиеся также работы магазинов в торговых центрах, являются «вопросом ближайших недель».
«Это вопрос дальнейших недель, но эти обсуждения, без всяких сомнений будут иметь место, при внимательном отслеживании эпидемиологической ситуации, с учетом тех данных, которые мы получим в конце этой недели. Если сочтем, что это безопасно, попытаемся сгруппировать виды деятельности по их сходству, по определенным принципам, которые их объединяют», – заявила И. Шимоните на пресс-конференции.
По ее словам, предложения, которые сначала кажутся логичными, подали спортивные клубы, однако эти виды деятельности должны получить более подробную оценку.
«Если мы разрешим людям без масок заниматься какой-то деятельностью в закрытых помещениях, тогда нелогичным будет и требование, например, не показывать спектаклей, или не показывать фильмы в кинотеатрах», – сказала премьер.
«Дискуссия продлится на этой неделе и в начале следующей недели», добавила она.
В среду правительство разрешило с 15 марта открыться всем магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы, а также культурным учреждениям, таким, как музеи, галереи при выполнении дополнительных требований безопасности.
BNS