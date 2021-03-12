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И. Шимоните : открытие торговых центров – «вопрос недель»

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Литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что дальнейшие смягчения правил, касающиеся также работы магазинов в торговых центрах, являются «вопросом ближайших недель». 

«Это вопрос дальнейших недель, но эти обсуждения, без всяких сомнений будут иметь место, при внимательном отслеживании эпидемиологической ситуации, с учетом тех данных, которые мы получим в конце этой недели. Если сочтем, что это безопасно, попытаемся сгруппировать виды деятельности по их сходству, по определенным принципам, которые их объединяют», – заявила И. Шимоните на пресс-конференции.

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По ее словам, предложения, которые сначала кажутся логичными, подали спортивные клубы, однако эти виды деятельности должны получить более подробную оценку. 

«Если мы разрешим людям без масок заниматься какой-то деятельностью в закрытых помещениях, тогда нелогичным будет и требование, например, не показывать спектаклей, или не показывать фильмы в кинотеатрах», – сказала премьер.

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«Дискуссия продлится на этой неделе и в начале следующей недели», добавила она. 

В среду правительство разрешило с 15 марта открыться всем магазинам, у которых есть отдельный вход с улицы, а также культурным учреждениям, таким, как музеи, галереи при выполнении дополнительных требований безопасности. 

BNS

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