Германия остается лидером среди ведущих мировых держав

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В 2019 года Германия в третий раз подряд заняла первое место в рейтинге ведущих мировых держав. Такие результаты опроса опубликовал американский институт изучения общественного мнения Gallup.

Так рейтинг доверия Германии в 2019 году составил 44%, что на четыре процентных пункта выше, чем в 2018 году. При этом рейтинг одобрения США составил в 2019 году 33%, что всего на один процентный пункт выше рейтинга Китая (32%) и на три процентных пункта выше России (30%).

В то же время рейтинг одобрения США является самым низким среди стран-союзников в Европе, где 61% не одобряют деятельность руководства Америки, а рейтинг одобрения составляет всего 24%. Единственным континентом, где США сохранили рейтинг одобрения, является Африка — 52% жителей континента положительно отзываются об этой стране.

Gallup провел исследование в 135 странах в прошлом году. Один из руководителей института Мухаммед Юнис считает, что на мировой статус Вашингтона могла повлиять пандемия коронавируса.

«Имидж руководства США мог пострадать, поскольку мир наблюдает за тем, как штаты США и федеральное правительство борются с распространением инфекции», — сказал Юнис, передает The Guardian.

Как подчеркивает The Guardian, результаты опроса противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что во время его президентства страна вновь стала уважаемой во всем мире. Отмечается, что с приходом администрации Трампа рейтинг одобрения страны снизился на 18%.

Издание указывает, что США занимали лидирующую строчку в рейтинге ведущих мировых государств в период администрации экс-президента Барака Обамы, за исключением 2011 года, когда США заняли вторую строчку в списке с небольшим отрывом от Германии.