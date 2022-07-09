Германия отзовет 59 тысяч электромобилей Tesla в мире из-за ошибки в ПО

В Германии расположен завод Tesla по производству как электромобилей, так и аккумуляторов для них. Электрокары с так называемой «Гигафабрики» идут в основном на продажу по всей Европе.

Новая отзывная кампания добавляет проблем Tesla, глава которой Илон Маск ранее заявил, что заводы компании в Германии и Техасе представляют собой «гигантские печи для денег». Кроме того, Маск ранее сообщил, что Tesla планирует сократить 10% сотрудников из-за ухудшающейся макроэкономической ситуации.

Ранее стало известно, что компания сократила поставки автомобилей во втором квартале на 18% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – до 254 695.