Канада готова вернуть турбину Севпотока, Украина против — СМИ

По данным издания, Киеву уже известно о намерениях Оттавы. Украинские власти считают это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима».

Сообщается, что украинская сторона аргументировано объяснила канадским коллегам, что у РФ и без турбины есть технические мощности для осуществления прокачки, однако Москва предпочитает шантажировать Европу.

Как заявил источник Минэнерго Украины агентству Reuters, действия Канады могут стать прецедентом обхода санкций против России двумя странами G7. В связи с этим Киев планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой пересмотреть их подход к выполнению соглашения об антироссийских санкциях.

Кроме того, издание сообщает, что Канада уже приняла решение, и, согласно ему, турбину вернут России.

Напомним, с просьбой решить вопрос с поставкой турбины для газопровода Северный поток-1, чтобы лишить Россию повода для сокращения поставок газа, к Канаде обратилась Германия.