Углублением акватории Клайпедского порта за 37 млн евро займутся бельгийские компании

«Для того, чтобы порт и в дальнейшем оставался конкурентоспособным и привлекательным, чтобы иметь возможность принимать полностью загруженные суда самого высокого тоннажа, нам необходимо целенаправленно его развивать», — заявил глава порта Альгис Латакас в пресс-релизе дирекции.

По его словам, по мере того, как судоходные компании увеличивают параметры судов и тем самым снижают затраты на перевозку грузов, порты должны к этому приспосабливаться. Средняя зарегистрированная вместимость судов, прибывших в Клайпедский порт, увеличилась на 35,5% в 2014-2021 годах.

Jan de Nul ранее уже выполняла дноуглубление внешнего судоходного канала на глубину до 15,5 м и дноуглубление Малкайского залива на глубину до 14,5 м в Клайпедском порту, несколько раз очищала дно акватории порта.

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