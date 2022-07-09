Лукашенко: сохраняя суверенитет, надо сделать максимум по единению с Россией

Сохраняя суверенитет, надо сделать максимум по единению с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сейчас мы очень активизировались по работе на российском направлении. Суверенитет, независимость — это святое. Интересы белорусского народа. Но надо понимать, что у России глобальные интересы. У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться. Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что соответствующие направления по развитию сотрудничества с Россией обозначены в союзных программах. «Все это надо облекать в законы. И, еще раз подчеркиваю, видя наше государство в перспективе как суверенное и независимое, — сказал он. — Мы достаточно умны, как я говорил, для того, чтобы с россиянами выстроить нормальные отношения».
Как рассказал журналистам после встречи с главой государства председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, в целях контроля за реализацией 28 союзных программ в Парламентском собрании Союзного государства увеличено до 12 количество профильных комиссий, для каждой из них подробно расписана сфера ответственности по определенным направлениям деятельности — кто за какую программу отвечает. «Ряд документов на этот счет мы уже ратифицировали в парламенте — по таможенным делам, бухгалтерскому учету. Примерно 38% мероприятий из 28 программ уже реализовано», — отметил председатель Палаты представителей.belta.by