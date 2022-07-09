Лукашенко: сохраняя суверенитет, надо сделать максимум по единению с Россией

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Сохраняя суверенитет, надо сделать максимум по единению с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сейчас мы очень активизировались по работе на российском направлении. Суверенитет, независимость — это святое. Интересы белорусского народа. Но надо понимать, что у России глобальные интересы. У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться. Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией», — подчеркнул глава государства.