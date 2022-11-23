Германия предложила Польше помощь в защите ее воздушного пространства

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Германия предложила Польше ЗРК Patriot и истребители Eurofighter, чтобы помочь ей защитить воздушное пространство после инцидента с падением ракеты. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

Эта помощь была предложена Польше после того, как 15 ноября на ее территории упала ракета, в результате чего погибли двое польских граждан. По всей видимости, речь идет о ракете украинских ПВО. Вместе с тем европейские лидеры сошлись во мнении, что трагедии на территории Польши не произошло бы, если бы Россия не напала на Украину и не атаковала объекты украинской энергетической инфраструктуры.