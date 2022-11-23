Рубикон был перейден, говорит Ландсбергис после принятия Сеймом несогласованной льготы НДС

Во вторник парламент одобрил предложение представителей Партии свободы о применении льготной ставки налога на добавленную стоимость к сфере общественного питания на весь 2023 год, а не до июля, как предлагало правительство.

Ландсбергис заявил, что дополнительные 65 млн евро в расходной части бюджета — это «крупная сумма», которую можно было бы использовать для других целей.

«Этого не было сделано, эти деньги сейчас распределяются таким образом. Мне также досадно, что партнеры по коалиции тоже не услышали. В связи с тем, что были дискуссии как внутри партии, так и между руководством партий, мы думали, что консенсус достигнут», — сказал лидер консерваторов.

Он также заявил, что этим решением было подорвано доверие между партнерами по коалиции. Однако Ландсбергис не усматривает угрозы развала правящей коалиции.

«Я не думаю что есть угроза коалиции. Я думаю, что будут найдены решения, как нам дальше жить. Мы можем продолжать работу. Но сегодня произошел существенный подрыв доверия к коалиции», — заявил лидер консерваторов.

Предложение представителей Партии свободы поддержали и консерваторы Миколас Маяускас и Миндаугас Скритулскас.

Президиум Союза отечества — Литовских христианских демократов обязал членов фракции в Сейме не вносить инициативы по бюджету, не согласованные с правительством.

Премьер-министр Ингрида Шимоните предложила применять льготную ставку НДС в размере 9% бессрочно к посещению учреждений и мероприятий искусства и культуры, электронных книг и электронных непериодических информационных изданий, но с июля следующего года отменить льготу для услуг общественного питания, выступлений и посещения спортивных мероприятий и клубов.

Во вторник Сейм решил применить льготу НДС на один год только для сферы общественного питания, оставив ее для остальных секторов до июля.

Маяускас и возглавляемый им Комитет по бюджету и финансам также не поддержали инициативу премьер-министра и добивались, чтобы льготы применялись шире.

Во вторник на вопрос, может ли Надзорный комитет консерваторов принять решение об исключении Маяускаса из партии, Ландсбергис ответил, что «оно вполне вероятно».

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено