Германия приостановила применение вакцины AstraZeneca

Германия в качестве меры предосторожности приостановила применение вакцины AstraZeneca против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав ФРГ.

«Правительство ФРГ в качестве меры предосторожности приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca, следуя последней рекомендации медицинского регулятора ФРГ Института имени Пауля Эрлиха», — отметили в ведомстве. Как пояснили в Минздраве, регулятор ФРГ указал на необходимость проведения дополнительных исследований «после новых сообщений об образовании тромбозов мозговых вен» в связи с возможным применением препарата от компании AstraZeneca.