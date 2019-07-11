Фото BFL/Паулюса Пяляцкис

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Президент-элект Гитанас Науседа представил свою команду советников.

Это дипломат Аста Сайсгирите-Ляушкене, которая будет отвечать за внешнюю политику, Ярослав Неверович, которому поручена сфера энергетики, окружающей среды и инфраструктуры, Юрате Шовене – советник по вопросам права. Канцелярией будет руководить Альге Будрите, которая ранее возглавляла компанию „International Fintech“ и работала в разных банках.

Еще один человек из этой же сферы — работник Банка Литвы Симонас Крепшта. Он станет руководителем группы по экономике и социальным вопросам. Группой внутренней политики будет руководить бывший вице-мэр Каунаса Повилас Мачюлис.

Пресс-атташе станет Антанас Бубнялис из „Bitė Lietuva“ а за всю коммуникацию президентской администрации будет отвечать Айстис Забараускас.