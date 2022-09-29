Глава Amber Grid: газовую инфраструктуру Литвы охраняют хорошо

«Уделяется повышенное внимание безопасности инфраструктуры, а также кибербезопасности, при этом принимаются некоторые меры, и эта ситуация отслеживается», — добавил он.

Бикнюс заверил, что региональной газовой инфраструктуры достаточно для обеспечения газом Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии.

«Хочу вас заверить, что газовой инфраструктуры в нашем регионе достаточно, чтобы обеспечить газом страны нашего региона — Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию, когда в декабре туда прибудет новый терминал. Риск столкнуться с дефицитом, по крайней мере, в сфере отопления, для нас минимален», — сказал глава Amber Grid.

Арунас Молис, бывший директор Службы сжиженного природного газа (СПГ) компании Klaipėdos nafta, а ныне руководитель регулируемой деятельности госэнергоходинга Ignitis Group, говорит, что о защите важной энергетической инфраструктуры следует заботиться на уровне НАТО и Европейского союз, а угрозы должны быть выявляться заранее.

«У нас есть структуры в НАТО и Европейском союзе, которые должны систематически заботиться о защите критической энергетической инфраструктуры — это означает выявление такой критической энергетической инфраструктуры, проведение определенных учений — реальных и за столом, посвященные тому, как такую ​​инфраструктуру следует защищать, а не только в национальном масштабе — иметь методологии и концепции как на уровне НАТО, так и на уровне Евросоюза», — заявил Молис в интервью радиостанции LRT.

На этой неделе было зарегистрировано несколько взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море, проложенном из России в Германию, а также три крупных утечки газа, две на датской стороне и одна на шведской. Взрывы и утечки связаны с предполагаемым саботажем. Несколько стран начали расследование инцидента.

Береговая охрана Швеции сообщила в четверг, что в Балтийском море обнаружена четвертая утечка из Nord Stream.

Виновником инцидентов считается Россия, которая хочет эскалации войны в Украине. Но Кремль отвергает обвинения, говоря, что обвинять Россию в утечках «глупо и абсурдно».

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