Глава МИД Турции заявил о работе над встречей Зеленского и Путина

Турция продолжает прилагать усилия для проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Токио, куда прибыл на похороны бывшего премьер-министра Японии Шиндзо Абе, передает TRT Haber.

«Должен быть справедливый мир, конечно, особенно для Украины. Потому что оккупированные земли принадлежат Украине. Конечно, желающих продолжения войны за пределами этих двух стран, тоже нужно убедить. Как Турция, мы не отчаялись, мы наращиваем и продолжаем наши усилия. Наша цель — встреча обоих лидеров и принятие решения на уровне лидеров», — отметил Чавушоглу.