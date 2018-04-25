Глава ассоциации торговых предприятий Польши: налог на оборот – протекционистский

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В связи с планами литовских властей ввести налог на оборот для крупных торговых сетей глава Ассоциации торговых предприятий Польши, власти которой хотят ввести подобный налог, говорит, что это будет дополнительно бремя для сектора. По словам Ренаты Юшкевич, такой налог будет протекционистским и недальновидным.

«Любой налог, я имею в виду налог на розничную торговлю – это дополнительное бремя для сектора. Это селективный налог, который в Польше касается только торгового сектора. Прибыльность крупных торговых центров (ТЦ) в Литве очень низкая – 0,5%, а налог, который польские власти хотели ввести, составляет примерно 1,4%», – сказала BNS Р. Юшкевич.

По ее словам, налог на торговые сети связан с протекционизмом, так как власти хотят помочь мелким торговцам.

«Это своего рода протекционизм, так как он происходит от недальновидного мышления, поскольку власти хотят помочь традиционным владельцам магазинов», – сказала Р. Юшкевич.