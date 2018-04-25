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Глава ассоциации торговых предприятий Польши: налог на оборот – протекционистский

Фото pixabay.com

В связи с планами литовских властей ввести налог на оборот для крупных торговых сетей глава Ассоциации торговых предприятий Польши, власти которой хотят ввести подобный налог, говорит, что это будет дополнительно бремя для сектора. По словам Ренаты Юшкевич, такой налог будет протекционистским и недальновидным.

«Любой налог, я имею в виду налог на розничную торговлю – это дополнительное бремя для сектора. Это селективный налог, который в Польше касается только торгового сектора. Прибыльность крупных торговых центров (ТЦ) в Литве очень низкая – 0,5%, а налог, который польские власти хотели ввести, составляет примерно 1,4%», – сказала BNS Р. Юшкевич.

По ее словам, налог на торговые сети связан с протекционизмом, так как власти хотят помочь мелким торговцам.

«Это своего рода протекционизм, так как он происходит от недальновидного мышления, поскольку власти хотят помочь традиционным владельцам магазинов», – сказала Р. Юшкевич.

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Она подчеркивает, что дело о налоге для ТЦ в Польше еще не окончено – ожидается решение Европейского суда общей юрисдикции на предмет того, будет ли такой налог помощью государства.

«Еврокомиссия (ЕК) проиграла дело против Польского государства, но важно то, что в вердикте не говорится, налог для розничной торговли в Польше не является государственной помощью. В вердикте говорится, что Комиссия не сделала достаточно для того, чтобы доказать, что налог является помощью государства», – подчеркнула глава Польской ассоциации торговых предприятий.

Зарегистрировавшие в сейме проект закона о налоге для торговых сетей «аграрии» предлагают ввести налог с тарифом 1% от месячного оборота свыше 2 млн евро. Налог взимался бы только за проданные жителям товары.

Подготовившие проект «аграрии» Томас Томилинас, Виргилиюс Подерис и Йонас Ярутис подсчитали, что он пополнял бы госбюджет примерно 31,9 млн евро ежегодно. Т. Томилинас ранее говорил BNS, что предлагаемый налог «очень похож на аналогичный налог в Польше», и заверял, что он не ляжет на плечи потребителей.

Т. Томилинас также считает, что 86-87% налога будут платить крупные торговые сети.

BNS
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