Глава ЦБ Литвы Г. Шимкус критикует правительство за отказ от налоговой реформы 

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Глава Центрального банка (ЦБ) Литвы считает, что, несмотря на геополитическую и экономическую неопределенность, правительству не следует откладывать налоговую реформу или хотя бы принятие решений. По словам Гедиминаса Шимкуса, в налоговой системе страны по-прежнему процветает «скотный двор», поэтому в интересах государства правильно ее организовать.

«На наш взгляд, в нашей налоговой системе есть пробелы — у нас огромный разрыв по НДС, у нас также есть «скотный двор», базовая часть налога на недвижимость также очень узкая, и наша страна собирает очень мало экологических налогов — есть многое, что можно и нужно сделать лучше, чем позже», — заявил журналистам председатель правления ЦБ Литвы Г. Шимкус.

«Возможно, можно сделать так, чтобы некоторые изменения в налоговой системе вступили в силу через какое-то время — с определенными переходными периодами, но не говорить об этом, не решать эти вопросы нельзя. Мы должны выложить их на стол, обсудить и принять решение», — добавил он.

Глава ЦБ Литвы заявил, что не может оправдать затягивание налоговой реформы войной в Украине, экономическим спадом и инфляцией.

«В жизни всегда что-то происходит, но мы должны решить, что важно для нас как для государства, потому что хорошо функционирующая налоговая система является основой прочности финансов нашего государства», — отметил Г. Шимкус.

Г. Шимкус ранее призывал к обсуждению налогов на недвижимость и экологических налогов, он также не поддержал предложение о бессрочном продлении действия льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц, срок действия которой должен был истечь в этом году.

В интервью BNS в начале октября министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что министерство подготовило пересмотр налоговых льгот, однако не считает, что его следует выносить на рассмотрение и принять на фоне теперешней экономической неопределенности.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предлагает правительству снизить налоговые льготы и ввести экологические налоги. В этом году правительство отказалось от планов ввести налог на выбросы автомобилей.

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