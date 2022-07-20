Глава дипломатии ЕС Боррель осудил кибератаки против Литвы и других стран сообщества

По словам Боррелля, Сообщество будет реагировать и расследовать незаконную кибердеятельность, которая затрагивает международный мир, безопасность и стабильность в ЕС или его государствах-членах, а также оказывает влияние на демократические институты, граждан, бизнес или гражданское общество.

Он также призывает членов Организации Объединенных Наций решить вопрос поведения в киберпространстве для обеспечения международной безопасности.

«Мы призываем государства выполнять свои обязательства и принимать меры против незаконной кибердеятельности с их территории», — сказал Боррелль.

По его словам, ЕС внимательно следит за ситуацией и готов предпринять дополнительные шаги для предотвращения незаконной кибердеятельности.

По словам заместителя министра обороны Литвы Маргириса Абукявичюса, это заявление является «очень важным сигналом» о том, что подобная деятельность недопустима и виновным грозят последствия.

«Очевидно, что DDoS-атаки на Литву, другие страны ЕС и партнеров являются неотъемлемой частью войны России в Украине», — цитируются слова вице-министра в заявлении министерства.

По его словам, литовские органы кибербезопасности и правоохранительные органы сотрудничают с международными партнерами, и уже начато досудебное расследование с целью правовой оценки преступного деяния и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступному деянию, без исключения применение дальнейших общих дипломатических мер ЕС.

Перед лицом военной агрессии России против Украины ЕС и его государства-члены еще раньше решительно осудили кибератаки против Украины в начале этого года и обвинили Россию в киберактивности, направленной против спутниковой сети KA-SAT.

Литовские государственные учреждения, компании, частный бизнес и интернет-СМИ недавно подверглись DDoS-атакам, ответственность за которые взяла на себя группа Killnet, которая, по словам литовских официальных лиц, связана с российской разведкой.

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