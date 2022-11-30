Глава ЕК: Нужен специальный суд для РФ

Еврокомиссия выступает с предложением создать специальный суд для расследование преступлений России в Украине, а также условий использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом в своем выступлении в среду, 30 ноября, говорила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
«Российское вторжение в Украину принесло смерть, разрушение и невыразимые страдания. Мы все помним ужасы Бучи. Примерно более 20 тыс. гражданских и более 100 тыс. военных убиты по состоянию на сегодняшний день. Россия должна заплатить за эти ужасные преступления, включая преступление агрессии против суверенного государства. В то время как мы и дальше будем поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специальный суд при поддержке ООН, чтобы расследовать и привлечь к ответственности за преступление агрессии России», — заявила она в видеообращении.
Фон дер Ляен также акцентировала, что за причиненные Украине разрушения Россия должна заплатить финансово.
«Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 млрд евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине разрушение и покрыть расходы на восстановление страны. И мы имеем средства сделать так, чтобы Россия заплатила», — констатировала она.
Как сообщила президент ЕК, уже заблокировано 300 млрд евро резервов Центрального банка России и заморожено 19 млрд евро российских олигархов.
«В краткосрочной перспективе мы с нашими партнерами можем создать структуру по управлению этими фондами и инвестировать их. Мы тогда использовали бы выручку для Украины, и когда санкции будут сняты, эти финансы могут быть использованы так, чтобы Россия заплатила полную компенсацию за разрушения, причиненные Украине «Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. Вместе мы можем найти законодательный путь, чтобы это сделать. Ужасные российские преступления не останутся безнаказанными», — подчеркивает глава ЕК.korrespondent.net