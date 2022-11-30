Глава ЕК: Нужен специальный суд для РФ

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Еврокомиссия выступает с предложением создать специальный суд для расследование преступлений России в Украине, а также условий использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом в своем выступлении в среду, 30 ноября, говорила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Российское вторжение в Украину принесло смерть, разрушение и невыразимые страдания. Мы все помним ужасы Бучи. Примерно более 20 тыс. гражданских и более 100 тыс. военных убиты по состоянию на сегодняшний день. Россия должна заплатить за эти ужасные преступления, включая преступление агрессии против суверенного государства. В то время как мы и дальше будем поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специальный суд при поддержке ООН, чтобы расследовать и привлечь к ответственности за преступление агрессии России», — заявила она в видеообращении.