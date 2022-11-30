Начался снос советских скульптур с Антакальнисского кладбища несмотря на решение комитета ООН

«К сожалению, эту работу пришлось отложить из-за решения Комитета ООН по правам человека, но день начала уже настал», — добавил он.

Раньше планировалось, что скульптуры уберут раньше, на этой неделе.

Министерство юстиции сообщило, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур советских солдат, находящихся на Антакальнисском кладбище в столице, тем самым формально препятствуя пока столичным властям их демонтировать.

О временных мерах просили комитет заявители, представившиеся «этническими русскими», в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле «Международного форума добрососедства», учрежденного Альгирдом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Скульптуры снимают невзирая на решение комитета ООН. Минюст и мэрия утверждают, что Комитет был введен в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены.

Самоуправление обещает передать вывезенные скульптуры Национальному музею Литвы.

Другая эпоха — другие памятники

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Вчера на Анакальнисском кладбище почтили память командующего партизанским движением в Литве А. Раманаускаса-Ванагаса.

А. Раманаускас-Ванагас был учителем, когда СССР оккупировал Литву, и в 1945 году включился в партизанскую борьбу за независимость Литвы, стал одним из самых выдающихся командиров партизан, ему было присвоено звание бригадного генерала.

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

Пару лет спустя он возглавил Дайнавский партизанский округ, а в 1948 году был назначен командующим Южного партизанского округа Литвы. Еще год спустя А. Раманаускас-Ванагас стал заместителем председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Йонаса Жемайтиса, а в начале 1950 года стал командующим Оборонных сил Движения.

В 1952–1953 годах А. Раманаускас-Ванагас ушел из активной вооруженной борьбы и скрывался с семьей до 1956 года, когда был задержан. После жестоких пыток был казнен в 1957 году.

Партизанская война против советской оккупации велась в Литве в 1944–1953 годах. В ней участвовало не менее 50 тыс. человек, а во всем движении сопротивления в качестве членов подпольных организаций, их сторонников участвовало около 100 тыс. жителей Литвы. В этой войне погибло более 20 тыс. партизан и их сторонников.

Информация ЛК по сообщению BNS