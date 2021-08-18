Глава ЕП Д. Сассоли обещает Литве помощь в укреплении безопасности границы с Беларусью

Он отметил, что Европарламент и другие ведомства ЕС предпримут меры для охраны границы.

«Мы видели использование мужчин и женщин, это выталкивание в направлении Литвы — организованные режимом Лукашенко действия. Как я уже говорил, необходимо располагать средствами и ресурсами, чтобы мы могли защитить пространство Европы, поэтому Европарламент и другие ведомства должны принять меры», — заявил глава ЕП.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните отметила на пресс-конференции, что Литва очень серьезно оценивает инцидент на границе с Беларусью, когда во вторник 12 белорусских пограничников, выталкивая мигрантов в Литву, сами пересекли границу и зашли на территорию Литвы.

Она считает, что зафиксированная ситуация доказывает участие силовых структур Беларуси в организации нелегальной миграции.

„Должностные лица Беларуси участвуют в преступных действиях», — подчеркнула И. Шимоните.