Глава ЕП Д. Сассоли обещает Литве помощь в укреплении безопасности границы с Беларусью

Председатель Европарламента (ЕП) Давид Сассоли обещает Литве помощь в укреплении безопасности границы с Беларусью.
Он подчеркнул, что авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашеноко используем мигрантов как политическое давление.
«Граница между Литвой и Беларусью — это граница Европы. Режим Лукашенко на самом деле использует несчастных людей, мужчин и женщин. Я видел вызывающие возмущение действия, когда пограничники выталкивают людей за границу. Это вопрос человечности, но также это и вопрос охраны границы Евросоюза», — заявил на пресс-конференции в Вильнюсе в среду Д. Сассоли.
Он отметил, что Европарламент и другие ведомства ЕС предпримут меры для охраны границы.
«Мы видели использование мужчин и женщин, это выталкивание в направлении Литвы — организованные режимом Лукашенко действия. Как я уже говорил, необходимо располагать средствами и ресурсами, чтобы мы могли защитить пространство Европы, поэтому Европарламент и другие ведомства должны принять меры», — заявил глава ЕП.
Премьер Литвы Ингрида Шимоните отметила на пресс-конференции, что Литва очень серьезно оценивает инцидент на границе с Беларусью, когда во вторник 12 белорусских пограничников, выталкивая мигрантов в Литву, сами пересекли границу и зашли на территорию Литвы.
Она считает, что зафиксированная ситуация доказывает участие силовых структур Беларуси в организации нелегальной миграции.
„Должностные лица Беларуси участвуют в преступных действиях», — подчеркнула И. Шимоните.