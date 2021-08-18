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СП-2 готовы завершить 23 августа

Фото сайта www.gazprom.com

Строительство российского газопровода Северный поток-2 планируется завершить уже через неделю — 23 августа. Газ из России пойдет в Европу. Об этом сообщает DW.

«Строительство газопровода Северный поток-2 планируется завершить 23 августа. Природный газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию», — отмечает издание.

Больше никаких подробностей не сообщается.

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Напомним, в конце июля в Нафтогазе рассказал, как планирует остановить СП-2. Украина уже никак не повлияет на то, что газопровод будет достроен, однако можно сделать так, чтобы он не был сертифицирован.

Между тем СМИ назвали функции спецпредставителя США по СП-2. Амос Хохштейн должен будет следить за выполнением сделки, заключенной с Германией по газопроводу.

korrespondent.net

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