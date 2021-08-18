СП-2 готовы завершить 23 августа

Фото сайта www.gazprom.com

Строительство российского газопровода Северный поток-2 планируется завершить уже через неделю — 23 августа. Газ из России пойдет в Европу. Об этом сообщает DW.

«Строительство газопровода Северный поток-2 планируется завершить 23 августа. Природный газ из России будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию», — отмечает издание.

Больше никаких подробностей не сообщается.