Глава Европейского совета назвал Россию «стратегической проблемой»

Глава Европейского совета напомнил, что уже длительное время придерживается мнения о том, что Россия представляет угрозу для ЕС.

«Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия – не наш «стратегический партнер», а наша «стратегическая проблема». Меня даже назвали «фанатиком одной идеи» за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя», — отметил глава Европейского совета.

Напомним, Дональд Туск покинет свою должность в декабре этого, на посту главы Европейского совета его сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.