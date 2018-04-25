Дональд Туск раскритиковал призывы президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть отношения с РФ, сообщает Polskie radio.
Глава Европейского совета назвал Россию «стратегической проблемой». Выступая перед студентами Европейского колледжа в бельгийском Брюгге, Дональд Туск раскритиковал призывы президента Франции Эммануэля Макрона пересмотреть отношения с РФ.
«Когда я слышу слова Макрона, что «мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения», я могу только выражать надежду, что этого не произойдет за счет наших совместных мечтаний о независимой Европе», — подчеркнул Дональд Туск.
Глава Европейского совета напомнил, что уже длительное время придерживается мнения о том, что Россия представляет угрозу для ЕС.
«Мне приходилось публично напоминать окружающим почти каждую неделю, что Россия – не наш «стратегический партнер», а наша «стратегическая проблема». Меня даже назвали «фанатиком одной идеи» за то, что я так сосредоточился на этом предмете. Но в конце концов подход оправдал себя», — отметил глава Европейского совета.
Напомним, Дональд Туск покинет свою должность в декабре этого, на посту главы Европейского совета его сменит экс-премьер Бельгии Шарль Мишель.
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