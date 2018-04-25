Литва пока не рассматривает возможность выпуска столетних облигаций

Литва пока не испытает потребности в заимствованиях на особо длительный период, но это может быть рассмотрено, если потребуется заём для важного проекта.
Такую позицию Министерства финансов цитирует деловое издание Verslo zinios.
В последнее время все растет количество стран, которые поспешили использовать климат низких ставок по кредитам на период в сто лет, который ранее даже трудно было вообразить. Среди них – Австрия, Бельгия, Ирландия, и даже Мексика, Аргентина.
В 2017 году Литва впервые испробовала заимствования на международном рынке на 30 лет, однако пока не решилась выпустить облигации более длительного срока.
BNS напоминает, что Литва в июне этого года позаимствовала на международных рынках 1,5 млрд евро, выпустив две эмиссии облигаций с различными сроками – десятилетнюю эмиссию номинальной стоимостью 650 млн евро и 30-летнюю эмиссию номинальной стоимостью 850 млн евро.
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