Литва пока не рассматривает возможность выпуска столетних облигаций

Фото pixabay.com

Литва пока не испытает потребности в заимствованиях на особо длительный период, но это может быть рассмотрено, если потребуется заём для важного проекта.

Такую позицию Министерства финансов цитирует деловое издание Verslo zinios.

В последнее время все растет количество стран, которые поспешили использовать климат низких ставок по кредитам на период в сто лет, который ранее даже трудно было вообразить. Среди них – Австрия, Бельгия, Ирландия, и даже Мексика, Аргентина.