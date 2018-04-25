  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Литва пока не рассматривает возможность выпуска столетних облигаций

Подробнее...
default image
Европарламент поддержал сексуальное образование в школах

Подробнее...
default image
Siauliu bankas: у нас больше одной стратегической альтернативы

Подробнее...
default image
В Германии смещен с должности глава комитета Бундестага

Подробнее...
default image
В Будапеште отменили так называемый «закон о переработках»

Подробнее...
default image
Norwegian Air расширяет летную сетку из Литвы в Скандинавию

Подробнее...
default image
Туристов заставят заплатить за вылет с курортов Египта

Подробнее...
default image
Сеть почтоматов Omniva LT увеличилась почти на 100

Подробнее...
default image
В Литве выбирают автомобиль года

Подробнее...
default image
Премьера мюзикла «Ждет тебя лес»

Подробнее...
default image
В преддверии Рождества

Подробнее...
default image
«Dmitry Metlitsky Оркестр & Венский шоу Балет»

Подробнее...
default image
ПАСЕ планирует изменить механизм введения санкций

Подробнее...
default image
Миссия МВФ начинает свою работу в Литве

Подробнее...
default image
Литва и Россия совершили "обмен шпионами": двое литовцев и норвежец возвращены в Литву

Подробнее...
default image
После достижения соглашения с Москвой об обмене шпионами Г.Науседа встретился с главой ДГБ

Подробнее...
default image
В Беларуси имена уклонистов будут публиковать в СМИ

Подробнее...
default image
Помилованные в Литве российские шпионы: кто они?

Подробнее...
default image
Лидеры БРИКС призвали заключить соглашение о неразмещении оружия в космосе

Подробнее...
default image
Г.Науседа помиловал двух российских шпионов, открывая путь для обмена с Москвой

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

Литва пока не рассматривает возможность выпуска столетних облигаций

Фото pixabay.com

Литва пока не испытает потребности в заимствованиях на особо длительный период, но это может быть рассмотрено, если потребуется заём для важного проекта.

Такую позицию Министерства финансов цитирует деловое издание Verslo zinios. 

В последнее время все растет количество стран, которые поспешили использовать климат низких ставок по кредитам на период в сто лет, который ранее даже трудно было вообразить. Среди них – Австрия, Бельгия, Ирландия, и даже Мексика, Аргентина. 

афиша

В 2017 году Литва впервые испробовала заимствования на международном рынке на 30 лет, однако пока не решилась выпустить облигации более длительного срока. 

BNS напоминает, что Литва в июне этого года позаимствовала на международных рынках 1,5 млрд евро, выпустив две эмиссии облигаций с различными сроками – десятилетнюю эмиссию номинальной стоимостью 650 млн евро и 30-летнюю эмиссию номинальной стоимостью 850 млн евро. 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600